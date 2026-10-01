Насилието, белязало продължаващите ученически протести във Франция, ескалира, като днес имаше случай на залят с бензин учите, а най-малко две учебни заведения бяха обхванати от пламъци.

Недоволството е предизвикано от недостига на персонал и от лошото състояние на училищните сгради.

Стотици младежи тази сутрин обкръжиха пожарната кола, която бе изпратена да гаси огъня в гимназия „Сен-Екзюпери“ в Марсилия, съобщиха от полицията. Агресивни демонстранти са принудили служителите на пожарната да излязат от превозното средство, след което са го запалили.

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Блокади на училища и сблъсъци с полицията: Франция е в разгара на нова протестна вълна

Директорът на гимназия „Виктор Юго“ в град Марсилия е получил наранявания при нападение, съобщи прокуратурата, без да оповестява подробности.

Противопожарните служби съобщиха за палеж и на училищна сграда в западния град Нант. Заместник-кметът на града Оливие Шато заяви в ефира на телевизия „Франс инфо“, че пожарът в гимназия „Нелсън Мандела“ е овладян и че няма пострадали. Хората в сградата са били евакуирани, а учениците, които трябвало да дойдат за часовете си, са били върнати обратно, каза Шато. От кметството на Нант отказаха да коментират повече по въпроса.

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Демонстрациите и блокадите, които започнаха миналата седмица, предизвикаха силно политическо напрежение в деликатен момент за правителството, което днес обяви поредица от изключително непопулярни съкращения на разходите в бюджета си за 2027 г.

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Премиерът Себастиен Льокорню днес следобед свика кризисно заседание във връзка с протестите, при които бяха ранени десетки хора, а стотици, предимно юноши, бяха задържани от силите на реда.

Само вчера бяха арестувани над 600 души по обвинения, включващи палеж и нападение над полицейски служител. Тази сутрин протестите обхванаха и някои университети. Според студентската организация Union Etudiante блокади има в около 30 кампуса.

Снимка: БТА/АП

В парижкото предградие Сен-Дени днес се струпаха много младежи. Те застанаха пред полицейски кордон, като един от протестиращите ученици държеше плакат с гекст: „Можем ли да обясним [действията си], без да бъдем обгазявани със сълзотворен газ?“.

Хиляди на протест в десетки френски градове заради отвличането и убийството на 11-годишно дете

Учениците обвиняват полицията в прилагането на репресивни тактики, включващи и употребата на сълзотворен газ.

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Правителството разкритикува насилието, което беляза някои от демонстрациите, но посочи, че трябва да се признаят проблемите в гимназиите и да се намери решение за тях.

Вътрешният министър Лоран Нуниез заяви, че на места има провокатори, които обикалят училищата, за да подбуждат към насилие. Министърът на националното образование Едуар Жефре призова учебните заведения да преминат в дистанционен режим на работа, ако сградите им са блокирани от демонстранти. „Насилието няма да лиши нашите ученици от основното им право на образование“, написа Жефре в социалната мрежа X.

Редактор: Ивета Костадинова