Шестима души бяха убити при два израелски удара в ивицата Газа днес. Израелската армия засега не е коментирала атаките.

Петима души бяха убити при израелски удар по автобус, съобщиха спасителните служби в палестинската територия, цитирани от „Франс прес“.

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„Петима души са били убити, а 20 ранени при израелски въздушен удар по автобус в южния квартал на Газа Тел ал Хауа. Сред ранените и убитите има жени и деца“, съобщи говорителят на Гражданска защита, действаща под ръководството на палестинското ислямистко движение „Хамас“, Махмуд Басал.

Поразеният автобус е превозвал цивилни между град Газа и райони в централната и южната част на едноименната палестинска територия. „Превозното средство е било ударено от две ракети, изстреляни от израелски дронове, които са унищожили предната му част и са го изпепелили напълно“, посочи Басал. Болницата „Аш Шифа“ в град Газа потвърди, че телата на петимата са били докарани в лечебното заведение, там са настанени и няколко ранени.

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Междувременно медици, цитирани от „Ройтерс“, съобщиха за един убит и неуточнен брой ранени при израелски въздушен удар близо до джамия в град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа.

Войната в ивицата Газа започна след безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., отнела живота на 1221 души по официални израелски данни. Оттогава в Газа са били убити повече от 74 000 човека според министерството на здравеопазването, контролирано от „Хамас“.

По данни на ведомството над 1400 души са били убити от израелската армия след обявяването на примирието между Израел и „Хамас“ през октомври миналата година. Израелските въоръжени сили съобщиха през този период за смъртта на петима свои военнослужещи и на един цивилен служител.

Редактор: Цвета Лазаркова