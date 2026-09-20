Най-малко четирима души са загинали при израелски обстрел в палестинската територия, сред тях 10-годишно момиче и синът на високопоставен служител на местното здравно министерство.

Министерството на здравеопазването, което функционира под управлението на „Хамас“, заяви, че детето е починало от раните си, получени сутринта при израелски огън северно от бежанския лагер Нусейрат в централната част на Газа.

При въздушен удар в лагер за разселени хора в Джабалия, в северната част на анклава, е загинал Басир ал-Барш, син на генералния директор на здравното министерство Мунир ал-Барш. По време на погребението баща му определи убийството като „продължение на престъпленията на Израел“.

Нетаняху: Няма да изтеглим силите си от Ивицата Газа

Още двама палестинци са загинали, а няколко са били ранени при два отделни удара в района на град Газа, съобщиха болницата „Ал Шифа“ и гражданската защита на анклава. Израелската армия не е дала незабавен отговор на запитване на АФП за нападенията.

Израел постигна договорено с посредничеството на САЩ примирие през октомври миналата година, но оттогава израелските сили са навлезли допълнително в части от Газа. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че ударите срещу „Хамас“ ще продължат, докато групировката не се откаже от оръжията си и не бъде осигурено изтегляне на силите от Газа при поставените от Израел условия.

Атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. е довела до смъртта на 1221 души по данни, обобщени от АФП въз основа на израелски официални данни. Около 251 души са били отвлечени и отведени в Газа.

Останките на 55 души бяха извадени от развалините на сграда в Газа, разрушена преди две години

Последвалата израелска военна офанзива е причинила огромни разрушения в анклава и е отнела живота на повече от 73 800 души според здравното министерство в Газа. Данните му се считат за надеждни от ООН.

От началото на настоящото примирие израелските удари са убили повече от 1300 души според същия източник. Израелската армия съобщава за петима загинали военнослужещи и един цивилен служител за същия период.

Редактор: Ивета Костадинова