Интерпол въвежда нов инструмент, който ще улеснява полицията при откриването и проследяването на имущество, придобито от престъпна дейност. Така нареченото „сребърно известие“ дава възможност на 196-те държави членки на организацията да обменят информация и да се предупреждават взаимно при издирване на скрити престъпни активи, предава БТА.

Системата обхваща множество видове имущество - от пари в брой и криптовалути до автомобили, недвижими имоти и други активи. Според Интерпол престъпниците обикновено успяват да запазят около 99% от незаконно придобитите си печалби. Новият механизъм се тества от януари 2025 г., а досега 82 държави, участващи в изпитанията, са установили престъпни активи на стойност най-малко 36 милиона евро.

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Първото „сребърно известие“ е било поискано от Италия заради високопоставен член на мафията. Италианските власти са знаели, че той разполага със значителни средства, но че голяма част от тях се намират извън страната. След разпространяването на известието сред държавите членки Бразилия е установила множество активи, свързани с престъпника и негови съучастници. Сред тях са били недвижими имоти, апартаменти и дори добитък. В момента Италия и Бразилия обсъждат връщането на активите.

Очаква се държавите членки да одобрят окончателното въвеждане на „сребърното известие“ по време на Общото събрание на Интерпол през ноември в Хонконг. Според организацията инструментът има за цел да улесни международното проследяване и последващото конфискуване на незаконно придобито имущество.

Редактор: Ралица Атанасова