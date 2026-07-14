Европейската прокуратура разследва мащабна схема за т.нар. верижни ДДС измами, свързана с търговията на малки електронни устройства в няколко държави от Европейския съюз, съобщава гръцкото издание Kathimerini.

Според разследващите предполагаемата престъпна схема е нанесла щети за най-малко 46,9 млн. евро на гръцкия и европейския бюджет. През миналата седмица са били извършени претърсвания в област Атика и в района на Кастория както в офиси на проверявани дружества, така и в домовете на техните управители.

Според Кьовеши борбата с измамите с ДДС трябва да е водеща при опазване на бюджета на ЕС от злоупотреби

По данни на Европейската прокуратура е установена мрежа от компании с дейност в Гърция, България, Кипър и Чехия, които са използвани за трансгранична търговия с електронни стоки. Разследването обхваща периода 2021-2025 г.

Става въпрос за т.нар. „верижна измама“ с ДДС - една от най-сложните форми на данъчни злоупотреби в Европейския съюз. Схемата се възползва от освобождаването от ДДС при вътреобщностната търговия, като стоките се препродават многократно между свързани фирми в различни държави.

В схемата участват и т.нар. „липсващи търговци“ - компании, които събират ДДС, но не го внасят в бюджета, след което прекратяват дейността си или изчезват. В някои случаи се подават и искания за възстановяване на данък, който реално никога не е бил платен.

Според EPPO до момента са установени невнесени данъчни задължения за най-малко 46,9 млн. евро. Паралелно с това се проверява и допълнителна сума от 24,2 млн. евро, за която има данни, че не е била декларирана коректно или изобщо не е била внесена пред данъчните власти.

По време на обиските властите са иззели голямо количество документи, счетоводни книги и електронни носители на информация. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

24 задържани по схема с китайско карго, ощетила бюджета с 30 млн. лв.

Разследващите са наложили запор и върху криптоактиви на стойност около 900 000 евро, както и върху други дигитални активи за приблизително 4,5 млн. евро. Според гръцките власти това е най-мащабната операция по замразяване на цифрови активи, извършвана досега в страната.

Откриването на криптоактивите е станало възможно чрез специализирани методи за дигитална криминалистика, позволили на разследващите да проследят активи, разпръснати в сложни цифрови инфраструктури. Разследването на Европейската прокуратура продължава, като освен данъчни престъпления се проверява и възможно пране на пари. Засега не са съобщени данни за повдигнати обвинения или арести.

Операцията е проведена от гръцката Служба за вътрешни разследвания към силите за сигурност със съдействието на звеното за дигитална криминалистика и анализ към Дирекцията за криминални разследвания.

Редактор: Цветина Петкова