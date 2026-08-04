На фона на високи температури през уикенда в Калифорния се проведе ежегодния Световен шампионат по сърф за кучета. Четириногите участници демонстрираха умения върху дъските и впечатлиха стотиците зрители, събрали се на плажа.

Сред участниците беше шестгодишният френски булдог - Иза. За нея това е пето участие в шампионата. "Иза е на шест години. Още когато беше на шест-седем месеца започнахме да ходим на плажа. По това време беше пандемията от COVID-19. Тя бързо свикна с водата. След това взех сърф и го сложих в басейна. Там се научи да пази равновесие, а после съчетахме двете неща. Така стигнахме дотук. Не съм се събудил един ден на 50 години с мисълта, че ще уча френския си булдог да сърфира. Просто се случи естествено. А сега вече сме тук за пета година", споделя Дейвид фазоли, собственикът на Иза.

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Днес Иза и нейният стопанин обикалят западното крайбрежие на Съединените щати и прекарват голяма част от лятото сърфирайки. "Обиколяме и сърфираме по цялото западно крайбрежие - от Хънтингтън Бийч до Пизмо, Санта Круз, Сан Диего и Пасифика. Така прекарваме лятото си", разказва Фазоли.



За много от собствениците това е възможност да прекарват време заедно със своите домашни любимци. "Сърфирането само по себе си е невероятно. То те свързва с природата, носи спокойствие и вълнение едновременно. А в моя случай до мен е и най-добрият ми приятел, работим заедно като екип, за да постигнем нещо", заяви Стив Дротар, собственик на Роузи.

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Някои зрители дори споделиха, че са останали изненадани от уменията на кучетата. "Тези кучета са изключително талантливи. Аз самата дори не мога да сърфирам. Не знам как успяват, особено при толкова големи вълни", споделя Ивон Вердузко.

Събитието се проведе на плажа "Линда Мар" в град Пасифика.

Редактор: Станимира Шикова