Германия и Чехия може и да са известни с бирата си, но белгийските пивовари са истинските новатори, прочути със своите креативни рецепти. Тяхното мото е: „Ако не ни отрови, значи влиза в бирата”. И те говорят сериозно.

Разказва „Дойче Веле”:

Седалището на Белгийската федерация на пивоварите се намира на площад „Гранд Плас”.

„В Германия има закон за чистотата на бирата. Могат да се използват само вода, хмел, малц и мая. Общо четири съставки. И с четири съставки може да се направи чудесна бира. Но в Белгия подхождаме другояче. Използваме плодове, подправки, шоколад, каквото си представите. Стига да не е отровно, ще го откриете в нашата бира”, казва международно признатият експерт Люк де Радемакер.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова