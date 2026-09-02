Ариана Гранде направи емоционално сбогуване с феновете си във вторник вечерта, когато приключи турнето си „Eternal Sunshine“. Певицата се готви да се оттегли временно от публичния живот след месеци на засилен интерес към здравето и външния ѝ вид.

По време на концерта в Лондон Гранде на няколко пъти беше на ръба да се разплаче. Най-емоционален момент настъпи по време на изпълнението на „One Last Time“ – песен, която придоби особено значение като своеобразен химн за оцелелите от терористичната атака в Манчестър през 2017 г.

Ariana Grande makes emotional tour exit and steps back from public life ➡️ https://t.co/PmNm5Hy2sW pic.twitter.com/LVE7PkWoEs — BBC London (@BBCLondonNews) September 2, 2026

„Лондон, ще имам нужда от вашата помощ за тази песен“, каза певицата, като коленичи близо до публиката по време на изпълнението.

Миналия месец Гранде обяви, че прекратява бъдещите си публични участия за неопределено време заради продължаващия интерес към личния ѝ живот и външния ѝ вид. Решението ѝ включва и отказ от участие в постановката на мюзикъла на Стивън Сондхайм „Sunday in the Park with George“, която трябваше да бъде представена в лондонския Barbican през следващото лято. Тя трябваше да играе заедно с колегата си от „Wicked“ Джонатан Бейли, който също се отказа от продукцията във вторник.

На сцената в Лондон Гранде не показа признаци на влошено здраве. Единственото изключение беше травма на крака, заради която се наложи да замени емблематичните си обувки на висок ток с високи платформи. Въпреки това певицата се движеше активно по сцената заедно с танцьорите си и изпълни хореографията без видими затруднения.

Травма принуди Ариана Гранде да се откаже от емблематичните си токчета

Гласът ѝ обаче за кратко трепна по време на песента „Nowhere, Nobody“, докато изпяваше текста „Трудно е да повярваш в перфектния край“. Моментът бързо отмина и Гранде продължи концерта си.

В края на шоуто тя благодари на публиката за подкрепата. „Това беше едно от най-красивите и невероятни преживявания в живота ми. Исках да изразя благодарността си, без напълно да се разплача“, каза певицата.

Тя заяви, че винаги ще пази спомена от турнето и благодари на феновете си за усилията, с които са направили концертите специални.

► „Трябва да има граници“

Решението на Гранде да се оттегли от публичността дойде малко след премиерата на видеоклипа към последния ѝ сингъл „Petal“. Той предизвика коментари в социалните мрежи заради външния вид и теглото на певицата.

Дни по-късно нейният пиар обяви, че Гранде предприема „отстъпление от публичността“ заради „безкрайния и продължаващ обществен контрол“. Източник, близък до певицата, заяви пред списание People, че тя изнася изключително физически натоварващо шоу и го прави „здравословно и успешно на много високо ниво“ вечер след вечер. Самата Гранде също успокои феновете си. Тя обясни, че решението ѝ е взето след внимателна преценка и е било планирано отдавна. „Чух, че феновете ми се притесняват, че негативните коментари ме съсипват, но това не би могло да бъде по-далеч от истината“, каза тя по време на концерт в Чикаго.

„Трябва да има граници. Понякога хората просто имат нужда от почивка“, допълни изпълнителката.

Още преди да обяви оттеглянето си, Гранде определи турнето „Eternal Sunshine“, което започна в САЩ през юни, като „последен голям концертен период“. Тя обясни, че иска да се съсредоточи повече върху актьорската си кариера след номинираното си за „Оскар“ изпълнение във „Wicked“.

Това превърна десетте ѝ концерта в лондонската O2 Arena в една от последните възможности за феновете да я видят на живо. На концертите в Лондон са присъствали около 200 000 души, като почитатели са пътували от различни краища на света – включително от Китай, Австралия и редица европейски държави.

По време на второто шоу Гранде изненада публиката, като покани на сцената колежката си от „Wicked“ Синтия Ериво. Двете изпълниха заедно песента „For Good“ от филма.

VIDEO: Ariana performing ‘One Last Time’ one last time on the Eternal Sunshine Tour #ESTLondon pic.twitter.com/8e8FtKF2nW — Grande Tour News ꕤ (@GrandeTourNews) September 1, 2026

Концертите получиха предимно положителни оценки от критиците. Според „Rolling Stone“ няма съмнение, че Гранде е сред най-добрите певици на своето поколение, като изданието не е видяло признаци тя да се затруднява или да не иска да бъде на сцената.

„The Telegraph“ определи шоуто като „безупречно“, а „NME“ обърна внимание на физическата издръжливост на певицата.

На финалния концерт обаче Гранде трябваше да промени част от сценичното си представяне заради травмата на крака. Тя увери феновете в Instagram, че нараняването не е сериозно и че се възстановява.

Ариана Гранде каза, че решението ѝ да се оттегли от публични прояви не е прибързано или импулсивно

Певицата завърши шоуто по традиционния за турнето начин – с помощта на специален колан се издигна високо над сцената на O2 Arena и изчезна от погледа на публиката.

След края на концерта феновете останаха с въпроса кога и дали отново ще я видят на сцена.

„Бях съсипан, когато разбрах, че тя се оттегля от турнетата. Затова наистина исках да дойда на последния концерт, защото си мислех: „Ами ако тя никога не се върне?“, разказа лондонският фен Рашид.

VIDEO: Ariana fighting tears as she welcomes the crowd to the final show of The Eternal Sunshine Tour #ESTLondon pic.twitter.com/VjjUq2xezC — Grande Tour News ꕤ (@GrandeTourNews) September 1, 2026

Друг почитател, Надин от Манчестър, заяви, че разбира решението на певицата да си вземе почивка. Фенове от Франция и Полша също изразиха подкрепата си към Гранде и определиха решението ѝ да се оттегли като начин да възстанови енергията си и да си върне контрола върху личния живот. „Тъжно е, че хората спекулират за здравето на някой друг“, коментира един от почитателите.

„Тя трябва да реши сама от какво има нужда и хората трябва да уважават това“, заяви друга фенка.

Редактор: Дарина Методиева