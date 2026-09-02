Цената на природния газ в Европа премина границата от 75 евро за мегаватчас в сряда и достигна най-високото си равнище от началото на 2023 г. Новото поскъпване идва на фона на ескалацията на военните действия между САЩ и Иран и опасенията, че нарушенията при доставките на втечнен природен газ от Персийския залив могат да продължат.

На нидерландския газов хъб TTF, който служи като основен ценови ориентир за Европа, котировките преминаха 75 евро за мегаватчас в ранната търговия. Само ден по-рано цената беше над 71 евро, а от началото на юли европейският газ е поскъпнал с повече от 70%.

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Основният фактор за новия скок са подновените военни действия между Вашингтон и Техеран. САЩ нанесоха нова серия от удари по цели в Иран във вторник, което засили опасенията от по-мащабна ескалация след относително спокойния август.

В центъра на опасенията на енергийните пазари остава Ормузкият проток – един от най-важните маршрути за транспортиране на петрол и втечнен природен газ в света.

През него при нормални условия преминава приблизително една пета от световната търговия с LNG. Конфликтът между САЩ и Иран обаче сериозно ограничи корабоплаването през стратегическия воден път и наруши износа на енергийни суровини от Персийския залив.

Ситуацията вече принуждава част от компаниите да прибягват до необичайни операции. Според „Ройтерс“ три товара с втечнен природен газ от Катар и Обединените арабски емирства през последните седмици са били прехвърлени от един танкер на друг извън Ормузкия проток, за да достигнат до крайните си клиенти. Подобни операции са сравнително необичайни при LNG.

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Допълнителен риск за европейския пазар идва от ограничения износ на LNG от Катар.

Пазарът е допълнително притеснен от количествата газ, натрупани преди зимата. Към края на август европейските газохранилища са запълнени приблизително на 63–65%, което е под обичайните за сезона равнища.

Това оставя Европа с по-малък резерв преди отоплителния сезон и я прави по-зависима от вноса на втечнен природен газ в момент, когато доставките от Персийския залив са ограничени.

Редактор: Цветина Петкова