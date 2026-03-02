Цените на природния газ в Европа скочиха с около 25%, което показва, че Старият континент остава силно уязвим от конфликта на САЩ и Израел с Иран.

Инвазията в Украйна принуди европейските държави бързо и решително да се откажат от руските енергийни доставки.

Очаква ли се ръст на цените на горивата заради ескалацията в Близкия изток

В резултат на тези събития значителна част от втечнения природен газ за Европа вече идва от Катар през Ормузкия проток - стратегически морски коридор, където търговският трафик почти е спрял, пише „Уолстрийт джърнъл“.

Европа се оказва в особено рискова позиция. Зимният отоплителен сезон изчерпва регионалните газови запаси, което налага внос на големи количества втечнен природен газ за възстановяване на резервите. Тежката газова криза след руската инвазия в Украйна през 2022 г. доведе до затваряне на заводи и ускоряване на инфлацията.

