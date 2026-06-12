Украинските военни са поразили през нощта две петролни рафинерии в руската република Татарстан. Това съобщи генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от "Ройтерс".

Генералният щаб съобщи в Telegram, че е потвърдено избухване на пожар и на двата обекта. От щаба допълниха, че е поразен и завод в Самарска област, в който се произвежда синтетичен каучук, използван при изработването на твърдо ракетно гориво за тактически и балистични ракети.

Генералният щаб на украинската армия: Поразихме рафинерия в Русия

Междувременно руската информационна агенция "Интерфакс" съобщи, че водоснабдяването е прекъснато в някои контролирани от Русия части на украинската Донецка област, включително в град Донецк. Според агенцията причината е украински удар, който е прекъснал електроснабдяването на пречиствателна станция.

Редактор: Станимира Шикова