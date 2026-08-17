Иззеха ветеринарни лекарствени продукти - ваксини за животни срещу шарка по овцете и козите, от лек автомобил с румънска регистрация на ГКПП „Лесово“. Проверката е част от засиления съвместен контрол между Българската агенция по безопасност на храните и Агенция „Митници“.

Иззеха близо 2 тона животински продукти без документи на „Капитан Андреево“

Автомобилът пътувал от Турция за Румъния. При митническата проверка в кашон и термокутия, намиращи се под предната седалка на автомобила, са открити общо 70 опаковки ветеринарни лекарствени продукти с турски произход - 35 флакона по 100 дози и 35 броя от 50 ml разредител.

БАБХ иззе над 200 кг храни без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Ветеринарните лекарствени продукти са задържани и впоследствие предадени с приемо-предавателен протокол на служители на БАБХ. Агенцията предприема действия по компетентност по отношение задържаните ветеринарни лекарствени продукти, съобщават от пресцентъра на БАБХ.

Редактор: Станимира Шикова