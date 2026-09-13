Наближава 15 септември, а заедно с началото на новата учебна година отново идват големите въпроси пред българското образование – успява ли системата да се адаптира към новите технологии, изкуствения интелект и необходимостта от критично мислене. Отговор на част от тези въпроси дава инженер Румяна Вълканов, която е гост в рубриката „Индустриалците“ на "На Фокус". В понеделник отваря врати новата сграда на една от водещите математически гимназии в България - проект на стойност над 30 милиона евро, реализиран в рамките на 19 месеца.

Вълканов разказва, че решението ѝ не е било само бизнес, а преди всичко лична кауза: „Решението ми беше изключително емоционално. Свързано е със създателката на ПМГ - покойната вече инженер Марияна Влъчкова. Тя беше невероятен човек и големият двигател на тази институция“.

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Новата сграда е реализирана чрез модел на проектно финансиране. Около 70% от средствата са банково финансиране, а останалите 30% са лично участие. След изтичането на определения период сградата ще остане за държавата. „Това е модел, при който бизнесът може да инвестира в проекти, които след време остават за обществото и държавата“, уточни Вълканов.

Новата сграда е с площ от 16 хиляди квадратни метра и е проектирана специално за нуждите на учениците. „Това е първата сграда на училище, изградена изцяло на зелено в такъв мащаб през последните 40 години“, твърди инженерът. Капацитетът ѝ е за 972 деца.

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Сред основните акценти е STEM центърът - пространство, оборудвано с технологии, които да насърчават практическото обучение и развитието на умения за бъдещето. „STEM центровете са места, в които децата могат да учат, докато се забавляват. Те работят с нови технологии и развиват начина си на мислене“, подчертава Вълканов.

Като възпитаник на Софийската математическа гимназия, инженер Вълканов вярва, че математиката има ключова роля за развитието на младите хора. „Математиката е основна наука, която възпитава логично мислене, дава широк мироглед и изгражда критично мислене“, подчертава тя.

Според нея най-важният фактор в образованието не е само системата, а хората, които стоят зад нея. „Изключително много зависи от преподавателите. Учителят е този, който дава пример и учи децата как да мислят“, изтъкна тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова