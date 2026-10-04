Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил в България. По думите му церемонията е показала, че политическият елит може да се обединява около важни за страната събития. Борисов разказа, че е получил лично обаждане от премиера Румен Радев с покана да присъства на церемонията.

В същото време лидерът на ГЕРБ не спести критиките към правителството за новия заем, изтеглен в началото на седмицата: „Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3,8 млрд. евро. Във вторник излезе на пазара и взе още 2,250 млрд. евро. Тази сутрин, когато събрах партията, ги попитах кой е знаел за това, и се оказа, че никой не е знаел. Ако сумирате 3,8 и 2,250 млрд., това е огромна цифра само за няколко месеца управление. С това темпо до една година само лихвите по тези кредити ще са над 1 млрд. евро.“

Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Редактор: Ралица Атанасова