Ковчегът с тленните останки на цар Самуил бе положен в мраморния саркофаг в базиликата „Света София" след заупокойната молитва. Представители на властта и видни общественици се поклониха и отдадоха почит. Политическите лидери са единодушни, че това историческо събитие е от огромно значение за съхранението на родовата памет и отношенията ни с Гърция.

От управляващото мнозинство определиха събитието като възможност за национално обединение и сигнал с външнополитическо значение. „Има каузи, които ни обединяват отвътре политическите различия. А във външнополитически план няма никакво съмнение, че с подписаното споразумение Гърция легитимира историята, в която всички ние сме учили и в която вярваме, и делегитимира претенциите на колегите ми от съседната на нас Северна Македония“, заяви Петър Витанов от ПГ на “Прогресивна България”.

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От „Продължаваме Промяната“ определиха деня като паметен за българската история и призоваха вниманието да остане върху значението на събитието. „Днес е паметен ден за българската история. Мисля, че никога не трябва да забравяме завета на Самуил. В момента, в който всички са вярвали, че българската държава е загинала, Самуил и братята му 40 години са се борили, за да остане България“, заяви Асен Василев.

„Аз мисля, че това е български празник. Няма нужда да говорим за други държави в този момент. Освен за Гърция, която ясно показа, че уважава българската история. Аз мисля, че това е страхотен жест от тяхна страна“, допълни той.

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„Това е исторически ден за всички нас, но това, което трябва да подчертаваме, е, че цар Самуил не е напускал пределите на нашата родина. Това, че по определени превратности на историята изконни български земи днес не са в територията на България. Не приемаме изявления, че той се завръща в родината, просто защото никога не я е напускал“, заяви Ангел Георгиев от “Възраждане”.

От партията заявиха и намерение да инициират поставянето на паметна плоча, свързана с цар Самуил, на остров Свети Ахил.

Редактор: Ралица Атанасова