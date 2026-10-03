Снимка: Стопкадър, NOVA
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Какво мотивира Данаил Николов да продължава да го прави
Предстои среща с един ветеринарен лекар, който повече от 20 години спасява не просто стопански животни, а част от българската история. Той отглежда изчезващи породи животни, които са на ръба на оцеляването.
През годините стадата му намаляват, а с това идват и въпросите дали има бъдеще. Фермерската история на Данаил Николов започва през 2004 година с малък кредит и първите 150 овце. „Направих го, заради любовта към животните. Без обич и привързаност към тях няма как да се работи тази работа”, казва той.
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Точно тази любов го отвежда към старите български породи. „Водят се автохтонни породи. В нашето стопанство има медночервена шуменска овца, българско родопско говедо и калоферска дългокосместа коза”, обяснява той.
По думите му тези породи имат повече инстинкти, почти не боледуват и не претенциозни към храна, но не дават висока продукция. „Намаляването им като бройка се дължи именно на тази ниска продукция”, допълва Данаил.
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Животновъдът обяснява, че една от причините да намали броят на животните в фермата си е липсата на работна ръка. „Няма хора, които искат да се занимават с такова. Селата се напълни със светски настроени хора и постепенно ние им пречим”, споделя Николов.
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