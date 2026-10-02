Преди 12 години малка група деца и техните ръководители тръгват на поход по стъпките на цар Самуил. Тогава участниците са колкото един училищен клас. Днес зад инициативата стоят хиляди хора от различни краища на България, а походът „По стъпките на самуиловите воини“ се превръща в едно от най-масовите събития в Югозападна България.

В неделя участниците отново ще извървят познатия маршрут от Самуиловата крепост до село Ключ. Сред тях ще бъдат Гергана, Ралица и Виктория от сдружение „Млад планинар“ – част от хората, които са свързани с инициативата още от нейното начало. Историята започва през 2014 г., когато България отбелязва 1000 години от битката при Ключ.

Историята за цар Самуил: Между Траянови врата, Ключ и легендата за 15 000 ослепени войници

„Сякаш нещо ни липсваше тук за нашия край. Тогава се роди идеята с децата от „Млад планинар“ - към онзи момент 34, да извървим символично част от земите на Самуил тук, където е била така паметната, без аналог в българската история, а може би и в световната, битката при Ключката клисура“, разказва основателят на сдружението Гергана Сандъкчиева.

Сред участниците в първия поход е и Виктория Траянова. По онова време тя все още няма навършени две години. „Оттогава не си спомням нищо, защото съм била много малка, но са ми разказвали колко е било хубаво, че не сме били много хора“, споделя тя.

Днес картината е съвсем различна. Малката група от първите години се е превърнала в огромна колона от хора. „От последния си спомням, че като се обръщахме назад, виждахме огромната колона и не се виждаше нейният край. Бяхме много щастливи и нямахме търпение да стигнем в селото“, разказва Виктория.

Само през миналата година в похода са се включили около 1400 души от цялата страна. Възрастта не се оказва пречка - най-възрастният участник бил на 86 години, а най-малкият – едва на четири месеца. „Най-възрастният участник беше на 86 години от едно варненско село. Дойде дотук с влак, в проливен дъжд, намери дори и роднини, стана част от събитието. Най-малкият беше бебе на четири месеца, което ни навежда на мисълта, че за българската история няма подходяща възраст“, казва Сандъкчиева.

Какво ще даде България на Гърция за мощите на цар Самуил

През годините инициативата привлича все повече деца и техните родители. Следващата голяма цел на организаторите е походът да стане част от националния образователен и културен календар - подобно на националния поход по пътя на Ботевата чета. Според Сандъкчиева има символична прилика между начина, по който се зараждат двете инициативи. Преди близо 150 години група ентусиасти извървява пътя на Ботевата чета и поставя началото на една от големите патриотични традиции в страната. По подобен начин група ентусиасти от Петрич започва символично да изминава маршрута, свързан със Самуил, с надеждата събитието да се утвърди и да остане за поколенията.

Сега остават само няколко дни до поредното издание, когато пред Самуиловата крепост отново ще се съберат хора от различни части на страната, за да тръгнат по стъпките на историята. Сред тях ще бъде и Ралица Мицкова от „Млад планинар“. „Ще съм участник в редиците на „Млад планинар“. Сигурно ще бъде много емоционално с всички приятели, които сме създали през годините, които се включват и от други места, и ще бъде едно прекрасно изживяване“, казва тя.

Към момента заявките само за организираните групи са за повече от 1200 души. Организаторите очакват реалният брой да бъде по-голям, тъй като през последните години все повече семейства пристигат самостоятелно и не се регистрират предварително. За създателите на инициативата обаче успехът не се измерва с броя на хората или с изминатото разстояние. „Не броят участници е важен за нас, не и километрите, които изминаваме, а това, че хората идват по собствено желание, че имат нужда да бъдат тук, да преживеят тази емоция, да се заредят с едно друго чувство на родолюбие, на патриотизъм. И това, че се връщат, е показателно, че има смисъл“, казва Гергана Сандъкчиева.

А посланието, с което „Млад планинар“ изпраща участниците по пътя на Самуил, остава непроменено – да помнят откъде идват. „Не забравяй, че неслучайно сме родени на тази земя и Самуил може да бъде само пример за нас“, казва Сандъкчиева.