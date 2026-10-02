По-малко от денонощие остава докато България посрещне останките на цар Самуил обратно у нас. Хиляда години след смъртта си българският владетел се завръща у дома. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на официална церемония в Солун в присъствието на премиера Румен Радев и на гръцкия му колега. След събитието двамата ще проведат и среща.

След това военно-транспортният самолет „Спартан” ще пренесе останките у нас, а след навлизане в българското въздушно пространство ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители. Самолетът ще кацне на летище „Васил Левски“, а от там до площад „Княз Александър I“ останките ще бъдат пренесени от коли на Българската армия. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил.

Подготовката по сглобяването на саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки на Самуил, започна от рано тази сутрин в храма „Св. София”. На него е изобразена монограма с името на Иисус Христос, обградена с лавров венец. „Част от подготовката е поставянето на саркофага. Той трябва да бъде готов за утре. Ще бъде поставена и епитафата върху саркофага. На нея е изобразен гербът на Самуил. Изписано е: „Самуил, в Христа Бога, цар на българите“. Има и кръст, който показва, че той е бил християнин. Всичко има своя смисъл и символика”, заяви председателят на църковното настоятелство на храм „Св.София” Кирил Дидов. Неслучайно специално изработеният мраморен саркофаг се намира в южната част на храма.

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Еуфорията по посрещането обхвана града още от днес. „За съжаление, няма да мога да присъствам лично, но ще следя по телевизията всичко, което се предава. Много ми е интересно”, сподели Марияна Сиракова. „Бих искала да дойда. Това е хубаво събитие за България”, обясни Лили Христова.

Историческата и културна стойност по придобиване на останките на цар Самуил е огромна, обяснява директорът на Националния исторически музей. „Да ни признае Византия, с която ние през цялото Средновековие водим войни, е положителен знак. Можем да си сътрудничим за културното наследство”, заяви директорът на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова.

Самолетът, пренасящ тленните останки, ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12.30 ч.