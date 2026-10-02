„Икономическа полиция“ извършва пълна проверка на дружеството, в което убитият бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за убийството му Славчо Мегеров са били съдружници. Разследващите проверяват финансовите отношения между двамата, докато паралелно продължава работата по всички версии за престъплението, включително дали Мегеров е имал съучастник, или е действал по поръчка.

Междувременно прокуратурата в Пловдив внася в съда искане за постоянен арест на 51-годишния Мегеров. Делото за мярката му за неотклонение е насрочено за неделя.

Мегеров и Филипов са имали контакт преди около 2 седмици

По данни на полицията около две седмици преди убийството Филипов и Мегеров са се срещнали на публично място в Пловдив. Към момента обаче няма информация преди престъплението между двамата да е имало открит конфликт, отправяни закани или заплахи.

Разследващите работят по данни за неуредени финансови отношения между двамата, но засега не разкриват нито кога точно е възникнал спорът, нито за каква сума става въпрос. Именно в тази посока е и започналата проверка на „Икономическа полиция“. Неин обект е дружеството, в което Филипов и Мегеров били съдружници. Според информация, представена по-рано в ефира на NOVA NEWS, двамата имали равни дялове в обща компания, като съдружието им продължило приблизително година и половина – от 2024 г. до есента на 2025 г.

Криминалният психолог Иво Ташев коментира, че един от въпросите, които според него трябва да бъдат изяснени, е свързан с голям жилищен проект в полите на Витоша. По думите му проектът бил финансиран с банков кредит за 23 млн. лева, получен от общото дружество.

Шефът на полицията в Пловдив: Мегеров и Филипов са имали контакт преди около две седмици

Според Ташев трябва да се установят условията, при които Мегеров е придобил половината от компанията, както и тези, при които впоследствие е напуснал бизнеса. Криминалният психолог постави въпроса дали обвиняемият е получил очакваната от него сума за участието си и дали е смятал, че след прекратяването на съдружието му се дължат още пари. Това е експертна хипотеза, а не обявен от разследващите окончателен мотив за убийството.

Полицията проверява и възможността зад престъплението да стои друг човек. Директорът на пловдивската полиция заяви пред NOVA, че освен спрямо физическия извършител се работи по всички възможни версии, включително за съучастник.

От МВР посочват, че разполагат с достатъчно доказателства в подкрепа на версията, че Мегеров е физическият извършител. От полицията потвърдиха и наличието на видеозаписи, на които той присъства. Въпреки това разследването продължава и се издирват още свидетели. На този етап полицията не съобщава дали е открито оръжието, с което е извършено престъплението.

Разпитана е и жената, при която Илиян Филипов отивал непосредствено преди убийството. По информация на полицията тя познавала Славчо Мегеров.

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Междувременно Районната прокуратура в Пловдив съобщи, че Мегеров е бил сред трима души, проверявани по отделно досъдебно производство за кражбата на 1 килограм инвестиционно злато на стойност 189 600 лева от жилище в града. По това разследване през юни полицията е предложила тримата да бъдат привлечени като обвиняеми. Наблюдаващият прокурор обаче е преценил, че към онзи момент няма достатъчно доказателства за това. Разследването не е приключило, като предстои експертиза на два DVR-а с хард дискове и мобилен телефон, иззети от дома на Мегеров.

Припомняме, че Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в района на „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено пред сграда, построена от самия бизнесмен. По първоначална неофициална информация той бил прострелян с един куршум в главата.

Филипов беше свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив). Близки до него разказаха пред NOVA, че той не е споделял да се страхува за живота си или да е получавал заплахи и не се е движел с охрана.

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Славчо Мегеров беше задържан още в първите часове на разследването, а впоследствие конвоиран в Пловдив и привлечен като обвиняем. Според данните, обявени от МВР, той има предишни осъдителни присъди, включително за умишлено убийство, грабеж и кражба. Разследването продължава по няколко версии. Вътрешният министър Иван Демерджиев е разпоредил и пълна проверка дали през годините в МВР са постъпвали сигнали или жалби от Филипов, свързани с опасения за неговата сигурност.