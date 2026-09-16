Италианската специализирана полицейска служба за борба с киберпрестъпността започна разследване, след като базираната във Великобритания онлайн банка Revolut сама е съобщила на британските власти, че е предоставила лични данни на свои клиенти на киберпрестъпници, предаде агенция АНСА.

Хакерите са използвали легитимен имейл адрес на италианската полиция, за да изискат информацията от банката. Според „Файненшъл таймс“ на киберпрестъпниците са били предоставени данни на 680 клиенти, включително паспортни данни, адреси, номера на банкови сметки и записи за трансакции с биткойн.

Твърди се, че искането е било изпратено от официален сертифициран имейл адрес на италианската полиция в Реджо Калабрия.

Масов теч на данни от Revolut

„Системите на Revolut и средствата на клиентите не са засегнати. След като установихме случая, незабавно блокирахме въпросния адрес и уведомихме съответната държавна институция, както и правоприлагащите органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори“, заяви говорител на банката.

Италианската потребителска асоциация „Кодаконс“ изрази сериозна загриженост от факта, че при измамата е бил използван имейл адрес на италианска институция. Асоциацията призова компетентните органи да предприемат действия за установяване на мащаба на случая, дали италиански институции са били обект на пробив от страна на киберпрестъпници, както и колко и кои сертифицирани имейл акаунти са били използвани за извършване на кражбата на чувствителни данни.

Британската служба по информацията също разследва пробива в сигурността на данните.

Редактор: Цвета Лазаркова