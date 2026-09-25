48-годишен мъж е обвинен в закана за убийство на свой съсед и стрелба по него с газов пистолет. Посегателството е извършено в столичния квартал „Овча купел“ във вторник.

Според събраните до момента доказателства двамата мъже се скарали пред жилищен блок. По време на конфликта обвиняемият казал на съседа си: „Аз теб ще те убия“, след което насочил газов пистолет към мъжа и стрелял два пъти. При единия изстрел пострадалият бил улучен във врата. Свидетел на случилото се станало 7-годишното дете на пострадалия.

По случая се води разследване за отправена закана за убийство. За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

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Мъжът е осъждан в миналото, но е реабилитиран. След конфликта със своя съсед той бил задържан за срок до 72 часа.

Днес прокуратурата внесе в Софийския районен съд искане за постоянен арест. Предстои съдът да реши каква мярка за неотклонение да му бъде наложена.

Редактор: Дарина Методиева