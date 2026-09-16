Окръжната прокуратура в Хасково повдигна обвинение за умишлено убийство на 51-годишен мъж след смъртоносен побой в парк в Димитровград. Жертвата е 38-годишен мъж, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

По данни на разследващите двамата употребили алкохол, след което между тях възникнал словесен конфликт. Спорът прераснал във физическа саморазправа, при която обвиняемият започнал да нанася удари с юмруци в областта на главата на по-младия мъж.

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Очевидци се опитали да прекратят побоя, но 51-годишният продължил да удря жертвата и след като тя паднала на земята. След сигнал на телефон 112 на място били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Медиците констатирали смъртта на 38-годишния мъж.

Заподозреният е задържан, а наблюдаващият прокурор е постановил той да остане в ареста до 72 часа. На 17 септември прокуратурата ще поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“. От държавното обвинение уточняват, че 51-годишният мъж е осъждан и преди.

Редактор: Цветина Петкова