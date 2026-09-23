Двамата мъже, обвинени за смъртта на 45-годишен мъж при жестокия конфликт в Сунгурларе, остават за постоянно в ареста. Апелативният съд в Бургас потвърди най-тежките мерки за неотклонение, като решението е окончателно.

Случаят е от 13 септември, когато в дом възникнал конфликт между две групи. Сблъсъкът прераснал във физическа саморазправа, при която било използвано и хладно оръжие. Един човек загина, а други четирима бяха ранени. По първоначални данни на полицията в основата на конфликта стояли продължителни спорове и жалби, свързани с коне.

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45-годишният пострадал бил тежко ранен и починал в линейка по време на транспортирането му към болница в Бургас.

Според прокуратурата двамата обвиняеми са участвали заедно в нападението, като на жертвата били нанесени удари с нож в областта на белите дробове. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат между 10 и 20 години затвор.

Апелативните магистрати са преценили, че събраните на този етап материали по разследването дават достатъчно основания да се предполага, че двамата са съпричастни към престъплението. Съдът е установил и риск обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление.

При решението са отчетени не само тежестта на обвинението, но и данните за техни пътувания зад граница, както и дългогодишното напрежение между семействата на обвиняемите и загиналия.

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Според съдебното определение конфликтът не се е ограничил единствено до първоначалното сбиване. Има данни, че пострадалият и негови близки са били преследвани до дома им, нанесени са щети по имущество, а други членове на семейството също са получили наранявания.

Защитата оспорва версията на обвинението. При първоначалното разглеждане на мерките адвокатите поискаха по-леки мерки за неотклонение и заявиха, че двамата обвиняеми първи са били нападнати с метална тръба и действията им са били продиктувани от самоотбрана.

Разследването продължава. Предстои ДНК експертиза на ножа, за който се предполага, че е използван при престъплението. Ще бъдат анализирани и записи от охранителни камери, които могат да дадат допълнителна информация за развитието на конфликта.

Редактор: Цветина Петкова