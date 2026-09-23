България ще участва с официална делегация и собствен национален павилион на 31-вата конференция на ООН за изменението на климата COP31. Форумът ще се проведе от 9 до 20 ноември в Анталия, Турция.

В центъра на конференцията ще бъдат теми като изпълнението на Парижкото споразумение, адаптацията към климатичните промени, климатичното финансиране, загубите и щетите, справедливият преход и развитието на нови технологии. Паралелно с официалните преговори ще има събития, посветени на енергетиката, транспорта, устойчивите градове, земеделието, здравеопазването, науката и технологиите.

Манол Генов: България подкрепя визията на ЕК за устойчиво управление на океаните и моретата

Българският павилион ще бъде разположен в т.нар. Синя зона, където се провеждат официалните преговори и са представени националните делегации. В него ще бъдат представяни български политики, инициативи и добри практики в областта на климата, както и ще се организират срещи с представители на институции, международни организации, бизнеса и научните среди.

Конференцията ще има и Зелена зона, организирана от страната домакин. Тя ще бъде отворена за по-широк кръг участници - научни и академични организации, компании, неправителствени организации, младежи и граждани. Там ще се провеждат дискусии и инициативи, свързани с практически решения и технологии за справяне с климатичните промени.

Участието на България се подготвя от Министерството на околната среда и водите, а организацията на програмата в националния павилион е възложена на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Редактор: Ралица Атанасова