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Наркотиците са открити в тайно отделение в багажника на автомобила му
Български гражданин на 51 години е задържан в южния румънски окръг Долж с 3 килограма кокаин и 11 килограма канабис, скрити в багажника на автомобила му.
Повдигнати са му обвинения от прокурорите на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) за международен и вътрешен трафик на рискови и високорискови наркотични вещества.
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„Обвиняемият е заловен в окръг Долж в момент на транспортиране на над 3 килограма кокаин и около 11 килограма канабис, разпределени в 84 пакетчета. Наркотичните вещества са открити в тайно отделение в багажника на превозното средство”, се посочва в официалното съобщение на DIICOT.
По-късно днес българинът ще се яви пред Букурещкия съд, който ще разгледа предложението на прокурорите за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” за срок от 30 дни.Редактор: Мария Барабашка
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