Руски военен хеликоптер Ми-8 е нарушил за кратко въздушното пространство на Полша, съобщиха полските въоръжени сили.

Инцидентът станал в 11:08 ч. местно време, северно от град Бранево. Хеликоптерът бил на въоръжените сили на Руската федерация и изпълнявал полет от Калининградска област.

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Машината навлязла на територията на полското въздушно пространство на максимална дълбочина от около 300 метра и останала там в продължение на 42 секунди.

Полетът на хеликоптера бил засечен от радиолокационните системи на полските въоръжени сили. В отговор били вдигнати във въздуха изтребители, а наземните сили и средства били приведени в готовност.

„Характерът на инцидента показва, че Русия отново тества готовността на нашата противовъздушна отбрана“, посочват полските въоръжени сили.

Екипажите на полските системи за противовъздушна отбрана извършват денонощно наблюдение и остават в постоянна готовност, за да гарантират сигурността на полското въздушно пространство.

Редактор: Георги Иванов