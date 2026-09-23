Заради усложнената пожарна обстановка в района на село Михилци, община Хисаря, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-ALERT за предупреждение на населението.

По първоначални данни огънят е тръгнал около 12:00 ч. от асфалтова база край Михилци и бързо се е разпространил от двете страни на основния път Пловдив-Карлово. Стихията е избухнала на поне 6-7 огнища в Средна гора.

Разпоредена е незабавна евакуация на жителите и пребиваващите във вилна зона „Отдих” край село Песнопой. До момента превантивно са евакуирани над 10 души, предимно възрастни хора, които са насочени към безопасно място в село Песнопой.

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В помощ на екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението” се включиха два военни хеликоптера Cougar от 24-та авиационна база – Крумово. Екипажите излетяха съответно в 15:20 ч. и в 15:26 ч., за да извършват гасене от въздуха. Обстановката на терена остава усложнена поради силния вятър в района, който затруднява работата на огнеборците.

Броят на пожарните екипи беше увеличен от 11 на 16, като в действията е включена и тежка техника. Към професионалните огнеборци се присъединиха доброволци от Пловдив, Хисаря и Карлово, както и служители на горското стопанство.

Областният управител Георги Янев поддържа постоянна връзка с ръководството на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив и кмета на община Хисаря, за да следи развитието на ситуацията в реално време.

Властите призовават хората в района да запазят самообладание и стриктно да изпълняват указанията за евакуация. Важно е придвижването да става в посочената посока, за да не се възпрепятства достъпът на пожарните екипи до огнищата.