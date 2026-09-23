Китайският президент Си Цзинпин отпътува за САЩ за среща на върха с американския си колега Доналд Тръмп. По време на срещата се очаква двамата лидери да се опитат да продължат деескалацията на напрежението между двете световни сили.

Си Дзинпин ще посети САЩ по покана на Тръмп

В делегацията на китайския лидер са и съпругата му Пън Лиюан, външният министър Ван И и Цай Ци - член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия, отбеляза китайската телевизия.

Редактор: Цветина Петрова