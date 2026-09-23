Италианската полиция откри над три милиона евро в брой, скрити в стените на къщата на заподозрян за наркотрафик. Информацията е потвърдена от прокурора на Неапол Никола Гратери.

При операцията са иззети автомати „Калашников”, други огнестрелни оръжия и 11 часовника. Акцията е част от разследване, започнало през 2023 г., което доведе до ареста на 34 души в понеделник. Те са обвинени в участие във въоръжена престъпна организация и използване на мафиотски методи за трафик на наркотици.

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Парите и оръжейният арсенал са открити в имот в Кайвано, североизточно предградие на Неапол. Според Гратери районът се намира под контрола на мафиотската структура Камора. Ключова информация за скривалището е предоставена от заподозрян, арестуван през юли 2025 г., който е съдействал на разследването.

„Знаехме, че парите са там, но не и точното им местоположение. Поради тази причина се наложи да демонтираме части от конструкцията на къщата. Пачките бяха открити в ниши в стените, под пода и под коритото на душ-кабина”, обясни Никола Гратери.

Според информация на местен новинарски сайт, сумите са били под денонощно наблюдение, в което са участвали и непълнолетните деца на заподозрения наркобарон. Скривалищата са били защитени и с електронни системи за сигурност.

Прокурор Гратери подчерта, че подслушването е изиграло съществена роля за събирането на доказателства. Той отправи критика към правителството на премиера Джорджа Мелони относно промените в закона за подслушването, които въвеждат нови ограничения върху използването на прихванати комуникации. „Подслушванията са от съществено значение. Необходимо е да се инвестира в нови методи за контрол на комуникациите”, заяви той.

Районът на Кайвано стана обект на засилено обществено внимание през 2023 г. след случай на групово изнасилване на две малолетни момичета. В отговор правителството предприе мерки, включващи откриване на полицейски участък и назначаване на повече социални работници. Въпреки това Гратери отбеляза, че търговията с наркотици не е преустановена, а се е преместила в съседни зони. По думите му държавните мерки трябва да се прилагат систематично на цялата територия, за да имат реален ефект.

Редактор: Мария Барабашка