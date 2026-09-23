Финландците са сред най-подготвените в Европа за кризисни ситуации. Страната граничи с Русия по протежение на цели 1300 километра. Финландия се присъедини към НАТО през 2023 година.

Подготовката за извънредни ситуации е част от ежедневието на страната. Там има около 50 000 бункера за гражданска защита. Един от най-големите в Европа е подземният комплекс Лола.

Разказва „Дойче Веле”:

Жители на град Куопио се включиха заедно със спасителни екипи, доброволци и местните власти в мащабно учение за гражданска защита „Shelter 2026“ . Целта е да се провери дали цялата общност може да продължи нормалния си живот под земята в случай на сериозна криза.

„Вътре е доста топло. Но ако хората трябва да останат тук няколко дни, едва ли ще им е приятно. Има много шум например. Има всичко, което може да ви стресира", казва Петри Хутунен от Академията за спешна помощ.

По обяд учението започва. В продължение на няколко часа убежището е напълно изолирано от външния свят. Как реагират хората, когато са затворени под земята? Колко вода е необходима? Ще остане ли температурата комфортна? И могат ли хиляди хора да живеят нормално в подобно пространство? Според властите на тези въпроси може да се отговори единствено чрез подобни учения.

Доброволката Соня Райника помага на участниците да се справят с една от най-основните нужди – осигуряването на безопасна питейна вода.

„Искам да помогна на моята общност да бъде в безопасност. Затова съм тук. Това е наистина огромно пространство. Тук могат да се поберат 7000 души. Обичайно човек може да остане до 72 часа“, казва Райника.

Много финландци споделят това чувство за отговорност. Силната култура на подготовка за извънредни ситуации във Финландия е формирана както от географията, така и от историята на страната. За много финландци войната на Русия срещу Украйна съживи спомените за Зимната война от 1939–1940 година, когато Финландия воюва със Съветския съюз, за да запази независимостта си. Конфликтът оставя траен отпечатък върху страната и до голяма степен обяснява защо готовността за кризи и днес остава национален приоритет.

„Дядо ми е участвал във войната, за да може Финландия да бъде независима. Затова за мен е много важно да предам тази отговорност на следващото поколение. Това е моят дълг и ние пазим Финландия“, казва Райника.

„Русия е наш съсед. Затова от Втората световна война насам знаем, че имаме нужда от убежища. А сега, когато виждаме каква е ситуацията в Европа, сме спокойни, че разполагаме с тези убежища“, казва Хутунен.

Във Финландия има около 50 000 убежища за гражданска защита – достатъчно, за да бъдат защитени повечето хора в страната. Днес подготовката за извънредни ситуации означава повече от готовност за война. Тя включва и готовност за кибератаки, дезинформационни кампании и други хибридни заплахи.

„Страх ли ме е? Не, не ме е страх. Подготвени сме за всичко и сме наясно с рисковете. Грижим се един за друг. Не оставяме никого сам", казва Райника.

Десетки души ще прекарат нощта в убежището. До сутринта учението ще приключи. Доброволците, спасителните екипи и представителите на властите ще се върнат към ежедневието си, а подземното убежище отново ще се превърне в място за спорт и отдих.

Но посланието е ясно: във Финландия подготовката за криза не започва, когато кризата настъпи. За много хора тук тя никога не спира.



Редактор: Ина Григорова