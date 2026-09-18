Животът в Лондон е невъзможна мечта за мнозина, тъй като разходите за живот могат да бъдат изключително високи. Но една жена е открила необикновен начин да живее в сърцето на столицата, без да плаща цяло състояние.

Разказва „Дойче Веле”:

„Кът за сядане, работен кът, за спане, готвене, колелото, с което се придвижвам. А това е място за репетиции. Това е моята стая и е голяма привилегия да имам толкова пространство в централен Лондон", казва Робин Смит.

Градът е един от най-скъпите в света. В квартал „Блумсбъри" месечният наем за 100 квадратни метра е около 6000 евро. Робин плаща само 1700 за 110 квадратни метра. Живее в сграда от 18-и век, която е била художествено училище. Сега се продава за 7,5 милиона паунда. Но докато това се случи, не значи, че е необитаема.

Робин е пазител на имоти. Това прави живота в Лондон малко по-достъпен за нея. „Причината собствениците да използват пазители на имоти е, за да спрат незаконните наематели. Не искате да се нанасят хора, които не можете да изгоните. Докато сградата се нуждае от грижи, ние, пазителите, се радваме да сме тук, а после се местим", обяснявя Робин. В сградата живеят общо 18 души.

В Лондон има около 10 000 пазители на имоти. През последните 14 години Робин е живяла като пазител в 7 различни сгради, включително бивши офиси, хотели и дори полицейски участък.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова