"Нова Зеландия не е водила никакви преговори с Европейския съюз да става асоцииран член". Това заяви днес говорителят на новозеландския министър на външните работи Уинстън Питърс, след като блокът каза, че обмисля подобно предложение за Канада.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза в сряда, че иска да “отвори вратите пред Канада”, която да стане първият “асоцииран член” на ЕС в опит да се изградят нови връзки между съюзниците в “открито враждебния свят“. Американският президент Доналд Тръмп заплаши ЕС с мита, ако продължи с предложението към Канада, което той определи като “смешно”.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви в четвъртък, че Австралия и Нова Зеландия могат да последват Канада в задълбочаването на връзките с ЕС . „Има държави, с които искаме да задълбочим отношенията си. Не се съмнявам, че това ще включва и други страни и че други ще почукат на вратата ни. В такива времена на несигурност е важно да имаш приятели“, посочи тя.

Австралийският министър на търговията Дон Фаръл заяви вчера, че страната му е на “една вълна” с Канада в опитите за задълбочаване на отношенията с ЕС.

Редактор: Дарина Методиева