Взривове избухнаха почти едновременно пред наргиле бар и кафене във Франкфурт в четвъртък сутринта. Случаите са част от поредица подобни нападения в града и околностите му, извършени през последната седмица, като според полицията няма данни за пострадали при последните инциденти.

Експлозиите са станали около 4:20 ч. на търговската улица „Цайл” пред наргиле бара Truth Lounge и пред кафене Rio на улица „Бергер”, съобщава „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг”.

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В момента улица „Бергер” е напълно затворена, което предизвика сериозни задръствания в сутрешния час пик. Пред заведението Rio са разпръснати множество счупени стъкла. Ударната вълна била толкова силна, че счупила и витрината на магазин от отсрещната страна на улицата. Очевидци съобщават за два чути взрива. Кафенето, което отворило врати едва това лято, е популярно сред местните жители. Все още не е ясно кой е реалният собственик на обекта.

При взрива пред Truth Lounge, който функционира от септември тази година, щети са нанесени и на съседен павилион.

В неделя взривове избухнаха в Офенбах и във франкфуртския квартал „Саксенаузен” пред бар и павилион. На 14 септември бомба беше задействана и пред жилищна сграда в квартал „Бокенхайм”. При тези случаи няма пострадали. Във връзка с атаката срещу павилиона в „Саксенаузен” беше задържано 15-годишно момче.

Редактор: Мария Барабашка