Полицията арестува 19-годишен младеж, сред пострадалите има учители и ученици

Полицията задържа 19-годишен младеж, след като при нападение с нож в гимназия в Полша бяха ранени най-малко десет души. Нападението е извършено в училище в град Остроленка, намиращ се на около 120 километра североизточно от столицата Варшава. Заподозреният е 19-годишен ученик в същото училище. Той бил задържан близо до местния плаж, съобщи говорителят на полицията Катажина Кухарска.

Първоначалната информация от полицията беше за седем ранени. Няма данни за загинали.

Прокурорът на града Елжбета Лукашевич обяви, че сред пострадалите има ученици и учители.

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„Изглежда, че младежът е влязъл в училището и е нападнал присъстващите с опасен предмет. По информацията, с която разполагам, са ранени осем души”, каза по-рано днес Лукашевич.

Пострадалите са настанени в Мазовецката специализирана болница в Остроленка и няма да бъдат прехвърляни в други лечебни заведения.

Кметът на Остроленка Павел Невядомски потвърди нападението и заяви, че „ситуацията е овладяна”.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС; Reauters; Боряна Михайлова, БТА

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