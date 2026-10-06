Осем момичета от основно училище в истанбулския район Башакшехир са ранени, след като ученичка от друго учебно заведение ги нападнала с нож във вторник сутринта. Според изявление на турския министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу три от пострадалите са в тежко състояние.

Атаката е извършена малко преди 9 ч. в основно училище от типа „имам хатип“ (заведения, предоставящи разширени познания за сунитския ислям, арабския език и Корана – бел.ред.). Останалите възпитаници на учебното заведение се евакуирали.

По информация на властите в Башакшехир ученичката, която е извършила нападението, е на 15 години и е възпитаничка на една от гимназиите в истанбулския район Кючюкчекмедже. Причината за атаката все още не е точно установена, но се предполага, че става въпрос за кавга между младежи.

По случая е започнало разследване, а турският медиен регулатор наложи забрана за публикуване на всякакви новинарски материали, свързани със случая, до приключване на проверката.

15-годишен е заподозрян за стрелбата край гимназия в Турция, има ранени

Новината идва на фона на засилените мерки за сигурност в училищата в Турция след поредицата от случаи на стрелби в образователни институции. При последния такъв учител почина, след като беше прострелян от своя племенник в двора на гимназия в Южна Турция. Само няколко дни по-рано 15-годишен ученик откри стрелба пред професионално-техническата гимназия „Инджи Юзмез" в окръг Маниса, ранявайки 11 души.

През април 14-годишен ученик стреля в две класни стаи в училището си в Кахраманмараш, убивайки 10-има ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, повечето от които ученици, бяха ранени, след като бивш ученик стреля в гимназия в Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.

Редактор: Дарина Методиева