Тийнейджър откри стрелба близо до гимназия в Западна Турция, като рани най-малко 15 ученици и избяга от местопрестъплението. Двама от простреляните са в критично състояние.

Турската полиция е арестувала родителите и дядото на 15-годишния ученик, заподозрян като извършител на въоръженото нападение в професионално-техническа гимназия “Инджи Юзмез” в община Тургутлу в град Маниса. Заподозряният младеж също е арестуван, съобщи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек.

Турски медии посочват, че нападателят е стрелял с ловна пушка по ученици, пристигащи в гиманзията около 8 ч. местно време. След това стрелецът избягал. Мотивът за атаката все още не е известен.

16 ранени при стрелба в училище в Турция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че Турция беше разтърсена от други два случая на стрелба в училища тази година. През април 14-годишен ученик произведе изстрели в две класни стаи в училището си в провинция Кахраманмараш, убивайки деветима ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, предимно ученици, бяха застреляни от бивш ученик в гимназия в съседната провинция Шанлъурфа. По-късно стрелецътт се самоуби.

Редактор: Дарина Методиева