Ново гражданско недоволство зрее в Пловдив. Над 500 семейства в центъра на града въстанаха срещу изграждането на кооперация. Теренът попада в междублоково пространство и между две детски площадки, изградени по европейски проекти. Преди дни се е стигнало дори и до напрежение. Недоволните са направили жива верига пред багера и не са го допуснали в имота. Намесила се е и полиция. Гражданите готвят и протест пред общината. За казуса разказахме преди година в „Здравей, България“. Тогава, след излъчването на репортажа, кметът на Пловдив Костадин Димитров успя да спре строежа.

„Багерът дойде абсолютно без никаква организация на движението. Не бяхме и уведомени. Всички коли трябваше да бъдат спрени. Багерът дойде на собствен ход, а трябва да е на камион, защото е верижен“, разказва един от живущите.

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По план на спорния терен трябва да бъде изградена четириетажна жилищна сграда. Живеещите в в двата 16-етажни блока на булевард "Марица - Юг" обаче твърдят, че строителството ще се извършва в непосредствена близост до съществуващите блокове и детски площадки. „Тези блокове са строени преди много години и основата им е по специална технология, където основите се събират една в друга. Този строеж ще компрометира основите“, заявява жител на квартала. По думите му хората се притесняват за сигурността на домовете си.

„Ние сме грубо 200-250 семейства по четирима души. Сметнете за колко хора става въпрос. Ние сме изключително притеснени. Къде ще отидем да живеем, ако нещо се случи с нашите жилища? Кой ще понесе отговорност?“, пита той.

Друг основен аргумент на протестиращите е запазването на зелените площи и местата за игра на децата. По думите на гражданите спорът за имота продължава от десетилетия. Те твърдят, че още техните родители са водили съдебни дела във връзка с терена, а впоследствие той е бил прехвърлян между частни собственици.

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За случая NOVA потърси и Община Пловдив. Оттам заявиха, че не могат да спрат строежа, тъй като за него има издадено разрешение за строеж, което е в сила. Разрешението е издадено в последните дни на предходния мандат.

Гражданите обаче настояват за допълнителна проверка. Те планират протест пред сградата на Община Пловдив. „Искаме пълна проверка от ДНСК. Съмнявам се, че има необходимите отстояния от съседния блок“, заяви Асен Костов, който е граждански активист и представител на „Спаси Пловдив“. По думите му протестиращите ще поискат от кмета да предприеме действия за спиране на строежа.

Позиция по случая NOVA потърси и от фирмата инвеститор. Оттам уверяват, че разполагат с всички необходими разрешения за строителството, издадени по надлежния законов ред.

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Между инвеститора и Община Пловдив все още има съдебен спор в Административния съд, свързан с изсичането на дърветата в имота и това дали за отсечената дървесина е имало необходимите документи. От фирмата категорично заявяват, че строежът няма да попречи на съседните сгради и няма да бъде извършван върху детските площадки.

Междувременно жителите на района заявяват, че ще продължат с протестите си, докато не получат отговори на въпросите си и гаранции за сигурността на домовете, зелените площи и местата за игра на децата си.

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