Представете си да замените задръстванията и крайните срокове с гледки към океана и шума на вълните. Това са направили Сабина и Дарио Швьорер, които обикалят световните океани с 6-е си деца на борда на 15-метрова платноходка. Плавателният съд се казва „Пачамама”, което буквално означава „Майката Земя” на езика на инките.

Всеки аспект от живота на това 8-членно семейство се случва само на 20 квадратни метра.

„Децата никога не са се оплаквали, че нямат собствена стая, собствено легло или малко по-голямо легло. Може би защото растат така”, споделя Сабина.

Всички деца са родени по време на пътуванията и сега са на възраст между 7 и 20 години.

Дарио и съпругата му Сабина започват своя нетрадиционен живот през 1999 г., тръгвайки на околосветско пътешествие. Сертифицираният планински водач искал да изкачи най-високия връх на всеки континент, разчитайки на собствените си сили и силата на природата. Целта му била да вдъхнови хората да пазят планетата.

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„Финансирането на тази експедиция беше много трудно в началото. Днес имаме спонсорство, а и хора, които смятат, че вършим добра работа, и даряват", казва Дарио.

Семейство Швьорер не планирали, че 25 години по-късно все още ще живеят на лодката, и то вече с деца.

Семейството е изминало около 260 000 километра досега. Децата ходят на училище само когато родителите им имат работа на брега. На борда те се обучават вкъщи. Това е разрешено в много швейцарски кантони.Децата все пак признават, че им липсват приятелите от училище.

Събирането на пластмаса от морето също е част от тяхното житейско училище. Досега те са извадили общо 85 000 килограма боклук от океаните.

Въпросът е колко дълго възнамеряват да продължат да плават? „Това е моята страст и за мен е напълно логично да направя нещо за децата на тази планета, за следващото поколение. Не се сещам какво по-добро бих могъл да правя", казва Дарио.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова