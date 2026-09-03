Номинираната за "Оскар" българска актриса Мария Бакалова изненада феновете си с нова прическа. Бакалова заложи на драстично променена визия за есента. Актрисата се появи на премиерата на новия си филм "Mayday" в Ню Йорк с червено-медена коса.

Снимка: getty images

Бакалова стъпи на червения килим с наситен кестеняво-червен нюанс. Вижда се, че косата ѝ е разделена на път и пада свободно около раменете, подчертавайки новия цвят.

За премиерата на филма в AMC Lincoln Square актрисата избра и смел тоалет. Тя се появи с бяло бюстие без презрамки и прозрачна макси пола в цвят шампанско, украсена с триизмерни цветя в розово и слонова кост. Към визията си Бакалова добави остри металически обувки и деликатен грим.

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Българката се открои сред звездния състав на филма, в който участват още Райън Рейнолдс и Кенет Брана. Тримата стъпиха заедно на червения килим на 1 септември. Световната премиера на "Mayday" е на 4 септември.

Снимка: getty images

В екшън-комедията Бакалова влиза в ролята на Анна Устинова - дъщеря на героя на Кенет Брана. Действието се развива по време на Студената война и проследява американски пилот, изпратен на секретна мисия в Съветския съюз, който се оказва зад вражеските линии.

Редактор: Ивайла Маринова