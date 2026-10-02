Ново, уникално за страната по мащаб, произведение на изкуството се появи не къде да е, а върху морския пясък. Мащабната лендарт композиция „Музика“ е дело на Вивия Ники и е десетата творба от нейната поредица. Тя е създадена за три дни на Северния плаж на Галата във Варна.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

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Върху пясъка са подредени големи музикални ноти, изработени от около 70-80 килограма кестени, 14 килограма бели миди и рапани. Композицията е с ориентировъчна дължина около 300 метра.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

Вдъхновението идва от ритъма на морските вълни, които авторката оприличава на своеобразна симфония. А творбата вече предизвика интереса на плажуващите, които спират, за да разгледат необичайната композиция.