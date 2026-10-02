Едно от местата, към които ще гледаме всички утре е храмът „Св. София”. Този храм е избран за вечен дом на цар Самуил. Саркофагът с тленните му останки ще бъде поставен в южната част на храма. Отец Николай Георгиев разказва повече в специалното студио „Самуил: Завръщането на българския цар“ по NOVA.

Отец Николай, в навечерието сме на едно историческо събитие за България, а именно прибирането на тленните останки на един от нашите царе - цар Самуил.

Много ми хареса терминът „историческо“, наистина. Като че ли за първи път боравим с хилядолетия. Преди хиляда години е починал цар Самуил. Защо ще бъдат поставени точно в храм „Света София“? Тази базилика е императорска. Това е демонстрация на власт. Начинът на изработване на стените - те не са много доизпипани, за да се демонстрира бързината, величието и мощта на строителя. Една от историческите хроники посочва, че цар Самуил в детството си е тръгнал от тук, а дори е приел и своето кръщение.

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Доколко са достоверни тези факти?

Това е една от историческите теории. Нямаме абсолютно точно доказателство и точен писан източник. Тук е било и мястото като седалище на първия Български патриарх Дамян или на онези архиереи, които са представлявали венеца на църковната власт по онова време, но може би той тук се е черкувал.

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Като че ли той като владетел е имал точно това неоспоримо качество - да се грижи за своите хора и е останал в историята с начина, по който губи живота си.

Да не забравяме, че добрите пълководци са тези, които преживяват войската си като своя, но самото преживяване: „Това са мои войници. Затова заставам пред тях, затова ги водя, а не ги изпращам”. Разликата между лидер и мениджър: аз ги водя, а не ги изпращам. Цар Самуил е златен образец в този случай. Разказът за кончината му, скръбта, преживяването и всичко това, дори непреживяването на трагичния вид на войниците му. Това говори за човечността му, държавническото му посвещение на народа си и за безпрекословната грижа за войската си.

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Ние се намираме на метри от мястото, на което тленните останки ще се намират след няколко дни. Как ще изглежда това място след няколко часа, когато всъщност тук вече ще бъде ковчегът на нашия цар?

Тук ще бъде поставен мраморният саркофаг, в който гвардейците ще положат останките на цар Самуил. Ще бъде покрито с мраморна плоча утре, след като Българският патриарх Даниил, в присъствието на първите държавни мъже и жени, ще направи трисагий – „Трисветое“, кратка заупокойна молитва, защото това е препогребване на тялото му. Той е получил своето царско погребение, но за да бъде достойно изпратен оттук насетне във вечността му, ще бъде под духовната егида на Българския патриарх. Засега мястото за поклонение остава открито, като една от основните и много важни цели на целия този комплекс е да се чете: „Самуил – цар на българите.“ Това е наистина важно.

Целия разговор гледайте във видеото.