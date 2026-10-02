Европа се е съгласила да освободи огромни количества дизелово гориво от своите запаси. Това обяви американският президент Доналд Тръмп в публикация, подписана с инициалите му DJT.

„Европа току-що се съгласи да освободи огромни количества от своите значителни запаси от дизелово гориво. Процесът ще започне незабавно“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Спешна среща в ЕС заради рязкото поскъпване на горивата

В публикацията си американският президент не посочва кои европейски държави участват в инициативата, какви количества гориво ще бъдат освободени и при какви условия ще се извърши това.

Така страните от Г-7 се споразумяват да освободят 100 милиона барела суров петрол и горива от аварийните си резерви на фона на усилията на правителствата да овладеят рязкото поскъпване на дизеловото гориво.

Споразумението засега премахва и възможността за забрана на износа на дизелово гориво от САЩ. Страните от Г-7 поемат ангажимент да не ограничават потока на енергия и петролни продукти между партньорските държави.

Мярката идва на фона на войните в Близкия изток и Украйна, които сериозно засегнаха световните доставки на дизелово гориво и доведоха до рекордно високи цени в САЩ и Европа.

Припомняме, че днес четири държави от Европейския съюз се събраха на среща с Европейската комисия, за да обсъдят координиран отговор на рязкото поскъпване на горивата. В разговорите участваха Германия, Франция, Ирландия и Италия.

Повод бяха исканията на Администрацията на американския президент Доналд Тръмп, който настоява европейските държави да освободят 120 млн. барела от дизеловото гориво от стратегическите си резерви и да го пуснат на пазара.

Редактор: Георги Иванов