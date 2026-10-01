Френската разследваща медия „Медиапар“ публикува скрийншотове на съобщения с антисемитско съдържание, приписвани на председателя на крайнодясната партия „Национален сбор“ Жордан Бардела. Разговорът е проведен през 2013 г. в приложението „Месинджър“, а според изданието автентичността му е удостоверена от съдебен изпълнител.

Събеседникът на Бардела е поискал от компанията „Мета“, собственик на „Фейсбук“, копие от разговора. Именно това извлечение е било представено за удостоверяване, съобщава „Медиапар“.

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Бардела отрече авторството на съобщенията още в понеделник, когато медията за първи път публикува информацията за тях. Той ги определи като „груби фалшификати“ и заяви, че целта им е да дестабилизират президентската кампания на „Национален сбор“.

В едно от съобщенията, приписвани на политика, се твърди, че „банките са всичките притежавани от евреи“. В друго се казва, че „евреите се стремели да доминират другите народи, да ги смажат и да ги окрадат“.

Според „Медиапар“ в разговора има и лични подробности, които подкрепят твърдението, че съобщенията са написани от Бардела. Сред тях са споменавания на майка му, родена в Италия, интервю за вестник „Паризиен“ от 2013 г. и неуспехът му на приемния конкурс за Университета по политически науки.

Публикацията може да се отрази на предизборната кампания на френската крайна десница. Марин Льо Пен, която е заявявала, че Бардела ще стане премиер, ако спечели президентските избори догодина, изрази пълното си доверие към него.

Редактор: Георги Иванов