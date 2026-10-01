Годишната инфлация в България се ускорява до 5,6% през септември. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. В същото време на месечна база е отчетено поевтиняване от 0,3 на сто.

Тази дефлация не означава, че всички стоки и услуги поевтиняват. Транспортът и образователните услуги поскъпват съответно с 3,4 и с 3,2 на сто. Повече плащаме за алкохол и тютюневи изделия. Най-голямо намаление се наблюдава при спорта, развлеченията и културата. Това са над 10%, виждате.

КЕВР утвърди цената на природния газ за октомври

От Националния статистически институт уточняват, че това са предварителни данни. Окончателните резултати ще бъдат публикувани на 14 октомври, а от днес падна акцизът за пропан-бутана и природния газ, използвани за гориво.

"С много голямо удоволствие, можем да кажем, че нулевият акциз вече е пренесен на колонките. Виждаме намалението от това, че премахнахме акциза, с 11 евроцента на литър, което веднага се отрази на колонката", казва Димитър Хаджидимитров, собственик на верига бензиностанции.

По думите му цената на пропан-бутана е намаляла от 68 на 57 евроцента за литър. Това представлява спад от около 16–17%.

„Виждаме, че доста хора, откакто сме тук последните 40 минути, спират точно на колонката за газ. Явно потреблението сега ще се качи“, коментира той.

Хаджидимитров посочи, че мярката се отразява особено благоприятно на таксиметровия бранш.

„Таксиметровият бранш е особено щастлив от тоя факт. Следващите три месеца ще бъдат много по-щастливи и от обичайното“, каза той.

По думите му през последните 7-8 дни потреблението на пропан-бутан е намаляло, но очакванията са след понижението на цената то да се увеличи.