Необичаен инцидент на борда на пътнически самолет завърши с намеса на полицията след кацането му в Истанбул. Мъж, за когото се твърди, че е бил под въздействието на алкохол, е нападнал и ухапал член на кабинния екипаж и друга пътничка.

Случаят е станал по време на редовен полет на AJet от лондонското летище „Станстед“ до „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул.

Според информацията мъжът първоначално започнал да притеснява жена, която седяла до него. Тя потърсила помощ от екипажа, след което стюардеса се намесила и предупредила пътника за поведението му.

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Вместо да се успокои, той реагирал агресивно. По данни на изданието мъжът нападнал както стюардесата, така и пътничката, като ги ухапал.

След случилото се командирът на самолета уведомил контролната кула на летище „Сабиха Гьокчен“ и поискал на място да бъдат изпратени полицейски екипи.

Самолетът се приземил безопасно, а предполагаемият извършител бил задържан от турските власти веднага след кацането. От AJet съобщили, че двете пострадали са подали официални жалби срещу мъжа. Авиокомпанията е включила пътника в своя черен списък и му е наложила пълна забрана да използва нейните полети в бъдеще.

„Нападнатият пътник и нашата колежка от кабинния екипаж са подали жалба срещу нападателя. Той е включен в черния списък и му е забранено да пътува с нашите полети съгласно политиката на компанията за безопасност“, се посочва в съобщението на превозвача.

Редактор: Цветина Петкова