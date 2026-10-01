Цените на петрола тръгнаха рязко нагоре, докато пазарите следят без ясен изход дипломатическите усилия между САЩ и Иран. Основното притеснение на инвеститорите е дали евентуалното подобряване на доставките от Близкия изток ще се задържи, ако не бъде постигнато трайно споразумение за прекратяване на военните действия.

Сортът „Брент“, който служи като основен ориентир за международните цени, поскъпна с 2,4% и достигна 100,35 долара за барел, след като по-рано се движеше на отрицателна територия. Американският WTI прибави 2,45% до 92,62 долара за барел.

Петролът отново поскъпна, инвеститорите следят напрежението между САЩ и Иран

Вниманието на пазарите остава насочено към доставките от региона. Въпреки сигналите за подобряване на потоците от суров петрол, остава рискът ситуацията отново да се влоши при провал на дипломатическите преговори.

Ключов фактор продължава да бъде Ормузкият проток - един от най-важните маршрути за транспортиране на петрол в света. Бъдещето на преминаването през него е сред въпросите, които имат пряко значение за количествата енергийни ресурси, достигащи международните пазари.

Цените на петрола отново отбелязаха ръст

На 30 септември говорителят на иранското правителство Фатеме Мохаджерани съобщи, че Техеран е получил отговора на Вашингтон на ново предложение, предадено с посредничеството на Катар. Сред условията, поставени от Иран, са прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, премахване на американската морска блокада и освобождаване на ирански активи.

Редактор: Цветина Петкова