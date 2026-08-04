След рязкото поевтиняване в началото на седмицата цените на петрола отново тръгнаха нагоре по време на азиатската търговия. Пазарите остават силно чувствителни към развитието на отношенията между САЩ и Иран и към перспективите за дипломатическо решение на кризата в Близкия изток.

Фючърсите на петрола сорт „Брент“ поскъпнаха с 1,3% до 84,89 долара за барел, след като в предишната сесия изгубиха около 7% от стойността си и достигнаха най-ниското си ниво за последните три седмици. Американският лек суров петрол WTI също възстанови част от загубите си, като се повиши с 1% до 81,11 долара за барел след спад от над 5% ден по-рано.

Цените на петрола се сринаха след сигнали за напредък в преговорите между САЩ и Иран

В неделя американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отложил нови военни действия срещу Иран, тъй като според него се водят преговори за прекратяване на конфликта и за решаване на спора около Ормузкия проток.

Тази версия обаче беше категорично отхвърлена от Техеран. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че между двете държави не се водят преговори и няма планирани срещи.

Според анализаторите на ING силната разпродажба на петрола изглежда преждевременна. Те отбелязват, че липсата на потвърждение от иранска страна за дипломатически контакти, както и предупрежденията на Тръмп за възможни нови действия при липса на споразумение, продължават да поддържат риска от ново изостряне на ситуацията.

Петролът поевтиня рязко след обявеното споразумение между САЩ и Иран

В центъра на спора остава Ормузкият проток - един от най-важните морски маршрути за световните доставки на петрол. Вашингтон твърди, че договореният през юни меморандум задължава Иран да гарантира свободното корабоплаване, докато Техеран настоява, че документът не ограничава иранския контрол върху стратегическия воден път.

Редактор: Цветина Петкова