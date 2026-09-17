Годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, се е ускорила до 5 на сто през август спрямо 4,4 на сто през юли и 3,5 на сто година по-рано. Това сочат публикуваните днес ревизирани данни на Евростат, предава БТА.

Това е третото по големина равнище в еврозоната след Литва и Кипър и е с 1,8 процентни пункта над средното за валутния съюз от 3,2 на сто. На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8 на сто при увеличение от 0,4 на сто в еврозоната.

Месечната инфлация е 0,6%, годишната - 5,1%

Годишната инфлация у нас нараства с 0,6 процентни пункта спрямо юли и с 1,5 процентни пункта спрямо август миналата година. Ускорението през август следва два месеца на забавяне. През март показателят бе 2,8 на сто, през април се повиши до 6 на сто, а през май - до 6,3 на сто, след което спадна до 5,2 на сто през юни и до 4,4 на сто през юли.

Сред страните от еврозоната по-висока годишна инфлация от България през август отчитат единствено Литва - 5,6 на сто, и Кипър - 5,2 на сто. Най-ниски са равнищата в Естония - 1,3 на сто, Малта - 2 на сто, и Финландия - 2,4 на сто.

Годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3,2 на сто през август спрямо 2,9 на сто през юли. През август 2025 г. тя е била 2 на сто.

Сред най-големите икономики във валутния съюз годишната инфлация през август е достигнала 2,9 на сто в Германия спрямо 2,8 на сто през юли и 2,6 на сто във Франция спрямо 2,4 на сто месец по-рано. В Италия тя се е ускорила до 3,2 на сто от 2,9 на сто, а в Испания - до 4,6 на сто от 3,9 на сто.

Най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната през август имат услугите - 1,43 процентни пункта, следвани от енергията - 1,29 процентни пункта. Неенергийните промишлени стоки допринасят с 0,30 процентни пункта, а храните, алкохолът и тютюневите изделия - с 0,22 процентни пункта.

В Европейския съюз годишната инфлация също е достигнала 3,2 на сто през август спрямо 3 на сто през юли и 2,4 на сто година по-рано. На месечна база потребителските цени в ЕС са се повишили с 0,4 на сто.

България заема четвърто място по годишна инфлация в ЕС. Най-високото равнище е отчетено в Румъния - 6,3 на сто, следвана от Литва и Кипър. Най-ниска е инфлацията в Швеция - 0,3 на сто, Естония - 1,3 на сто, и Чехия - 1,5 на сто.

Спрямо юли годишната инфлация се е ускорила в 20 държави членки на ЕС, забавила се е в шест и е останала без промяна в една.

Националният статистически институт (НСИ) съобщи по-рано тази седмица, че месечната инфлация в България през август, измерена чрез индекса на потребителските цени, е 0,6 на сто, а годишната инфлация за август 2026 г. спрямо август 2025 г. е 5,1 на сто.

Редактор: Ина Григорова