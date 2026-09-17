Ново рязко поскъпване на горивата в Гърция.

Само за дни цените на бензина и дизела са се повишили значително. в Солун литър бензин вече се продава за около 2,15 евро, а по отдалечените острови дори наближават 2,50 евро.

Чувствително поскъпване на горивата и прогноза това да продължи

Очакванията са цените да продължат да растат през следващите дни.

„Да, цените на горивото се качиха много през последните две седмици. Може да се намери и под 2 евро, но е на късмет. В по-крайните квартали на Солун има малки бензиностанции, които могат да си позволят цена малко под 2 евро, но трябва да ги знаеш, за да отидеш там и то в определен ден”, обясни Таня Колева, която от 20 години живее в Гърция.

По думите ѝ хората очакват да се вдигнат цените и в хранителните магазини.

Редактор: Ина Григорова