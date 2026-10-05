Смъртта на млада служителка на Иркутския противочумен институт предизвика засилени противоепидемични мерки и множество съобщения за предполагаем случай на белодробна чума в Русия. Официалните здравни власти обаче не потвърждават подобна диагноза и отхвърлят разпространената версия за лабораторен инцидент, пише Axios.

Случаят стана публично известен на 2 октомври, когато губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев съобщи за подозрение за „особено опасна инфекция“. Беше свикано извънредно заседание на санитарно-противоепидемичната комисия с участието на ръководителя на Роспотребнадзор Анна Попова. Установените контактни лица бяха поставени под медицинско наблюдение.

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Местни медии впоследствие идентифицираха починалата като 28-годишната Дария Шипилова, служителка на Иркутския противочумен институт. Появиха се твърдения, че дни по-рано тя е счупила епруветка с причинител на белодробна чума. Тази версия обаче не е потвърдена от руските здравни власти.

На 4 октомври Роспотребнадзор съобщи, че на служителката е поставена диагноза „пневмония с неустановена етиология“. При разширените лабораторни изследвания не са открити микроорганизми, свързани с професионалната ѝ дейност.

Д-р Сергей Иванов за антракса: Местните ветеринарни власти буквално са „проспали” началото на епидемията

Проверка на Иркутския противочумен институт също не е установила аварии при работа с патогенни микроорганизми. Според Роспотребнадзор санитарно-епидемиологичната обстановка в Иркутска област остава стабилна, а сред останалите служители на института не са регистрирани инфекциозни заболявания през последните дни.

Редактор: Цветина Петкова